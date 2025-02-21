通貨 / RXT
RXT: Rackspace Technology Inc
1.48 USD 0.04 (2.78%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RXTの今日の為替レートは、2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり1.45の安値と1.52の高値で取引されました。
Rackspace Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.45 1.52
1年のレンジ
1.00 3.41
- 以前の終値
- 1.44
- 始値
- 1.46
- 買値
- 1.48
- 買値
- 1.78
- 安値
- 1.45
- 高値
- 1.52
- 出来高
- 1.175 K
- 1日の変化
- 2.78%
- 1ヶ月の変化
- 21.31%
- 6ヶ月の変化
- -11.90%
- 1年の変化
- -39.34%
