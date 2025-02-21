Валюты / RXT
RXT: Rackspace Technology Inc
1.35 USD 0.02 (1.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RXT за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.32, а максимальная — 1.37.
Следите за динамикой Rackspace Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.32 1.37
Годовой диапазон
1.00 3.41
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.36
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.32
- High
- 1.37
- Объем
- 2.613 K
- Дневное изменение
- -1.46%
- Месячное изменение
- 10.66%
- 6-месячное изменение
- -19.64%
- Годовое изменение
- -44.67%
