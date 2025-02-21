货币 / RXT
RXT: Rackspace Technology Inc
1.46 USD 0.11 (8.15%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RXT汇率已更改8.15%。当日，交易品种以低点1.34和高点1.46进行交易。
关注Rackspace Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RXT新闻
- Rackspace Technology获得AWS汽车行业能力认证
- Rackspace Technology achieves AWS automotive competency
- Rackspace director Scott sells $57,200 in shares
- Rackspace Technology appoints Gajen Kandiah as new CEO
- Rackspace Technology director Shashank Samant resigns, board to reduce seats
- Rackspace Technology stock price target lowered to $1.40 by BMO Capital
- Rackspace Technology, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RXT)
- Rackspace (RXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Rackspace Stock Options
- Rackspace Technology gets SBTi approval for emissions targets
- Rackspace launches AI agent accelerator on AWS marketplace
- Rackspace Technology and Sema4.ai Launch Industry’s First Scalable Enterprise AI Agent Solution
- # Rackspace study reveals growing gap in AI adoption among businesses
- RXT stock touches 52-week low at $1.06 amid market challenges
- This Union Pacific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Centene (NYSE:CNC), Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC)
- Rackspace stock rating cut to Market Perform by Raymond James
- RXT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
- Rackspace Technology Successfully Migrates Housing Authority of the City of Austin to Microsoft Azure and Microsoft 365, Significantly Improving Operational Resiliency, Business Continuity and Strengt
- Rackspace Technology shares fall as guidance fails to impress
日范围
1.34 1.46
年范围
1.00 3.41
- 前一天收盘价
- 1.35
- 开盘价
- 1.35
- 卖价
- 1.46
- 买价
- 1.76
- 最低价
- 1.34
- 最高价
- 1.46
- 交易量
- 2.539 K
- 日变化
- 8.15%
- 月变化
- 19.67%
- 6个月变化
- -13.10%
- 年变化
- -40.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值