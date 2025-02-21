Devises / RXT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RXT: Rackspace Technology Inc
1.44 USD 0.04 (2.70%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RXT a changé de -2.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.41 et à un maximum de 1.49.
Suivez la dynamique Rackspace Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXT Nouvelles
- Amar Maletira vend des actions Rackspace (RXT) d'une valeur de 2,4 millions €
- Amar Maletira sells Rackspace (RXT) shares worth $2.4 million
- Rackspace Technology obtient la compétence AWS Automotive
- Rackspace Technology achieves AWS automotive competency
- Rackspace director Scott sells $57,200 in shares
- Rackspace Technology appoints Gajen Kandiah as new CEO
- Rackspace Technology director Shashank Samant resigns, board to reduce seats
- Rackspace Technology stock price target lowered to $1.40 by BMO Capital
- Rackspace Technology, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RXT)
- Rackspace (RXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Rackspace Stock Options
- Rackspace Technology gets SBTi approval for emissions targets
- Rackspace launches AI agent accelerator on AWS marketplace
- Rackspace Technology and Sema4.ai Launch Industry’s First Scalable Enterprise AI Agent Solution
- # Rackspace study reveals growing gap in AI adoption among businesses
- RXT stock touches 52-week low at $1.06 amid market challenges
- This Union Pacific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Centene (NYSE:CNC), Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC)
- Rackspace stock rating cut to Market Perform by Raymond James
- RXT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
- Rackspace Technology Successfully Migrates Housing Authority of the City of Austin to Microsoft Azure and Microsoft 365, Significantly Improving Operational Resiliency, Business Continuity and Strengt
- Rackspace Technology shares fall as guidance fails to impress
Range quotidien
1.41 1.49
Range Annuel
1.00 3.41
- Clôture Précédente
- 1.48
- Ouverture
- 1.48
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Plus Bas
- 1.41
- Plus Haut
- 1.49
- Volume
- 934
- Changement quotidien
- -2.70%
- Changement Mensuel
- 18.03%
- Changement à 6 Mois
- -14.29%
- Changement Annuel
- -40.98%
20 septembre, samedi