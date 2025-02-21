QuotazioniSezioni
RXT: Rackspace Technology Inc

1.44 USD 0.04 (2.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RXT ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.41 e ad un massimo di 1.49.

Segui le dinamiche di Rackspace Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.41 1.49
Intervallo Annuale
1.00 3.41
Chiusura Precedente
1.48
Apertura
1.48
Bid
1.44
Ask
1.74
Minimo
1.41
Massimo
1.49
Volume
934
Variazione giornaliera
-2.70%
Variazione Mensile
18.03%
Variazione Semestrale
-14.29%
Variazione Annuale
-40.98%
