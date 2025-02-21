Valute / RXT
RXT: Rackspace Technology Inc
1.44 USD 0.04 (2.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RXT ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.41 e ad un massimo di 1.49.
Segui le dinamiche di Rackspace Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.41 1.49
Intervallo Annuale
1.00 3.41
- Chiusura Precedente
- 1.48
- Apertura
- 1.48
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Minimo
- 1.41
- Massimo
- 1.49
- Volume
- 934
- Variazione giornaliera
- -2.70%
- Variazione Mensile
- 18.03%
- Variazione Semestrale
- -14.29%
- Variazione Annuale
- -40.98%
21 settembre, domenica