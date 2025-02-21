Divisas / RXT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RXT: Rackspace Technology Inc
1.44 USD 0.09 (6.67%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RXT de hoy ha cambiado un 6.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.34, mientras que el máximo ha alcanzado 1.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rackspace Technology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXT News
- Amar Maletira vende acciones de Rackspace (RXT) por $2.4 mil millones
- Amar Maletira vende acciones de Rackspace (RXT) por valor de 2,4 millones de dólares
- Amar Maletira sells Rackspace (RXT) shares worth $2.4 million
- Rackspace Technology logra la competencia automotriz de AWS
- Rackspace Technology logra la competencia automotriz de AWS
- Rackspace Technology achieves AWS automotive competency
- Rackspace director Scott sells $57,200 in shares
- Rackspace Technology appoints Gajen Kandiah as new CEO
- Rackspace Technology director Shashank Samant resigns, board to reduce seats
- Rackspace Technology stock price target lowered to $1.40 by BMO Capital
- Rackspace Technology, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RXT)
- Rackspace (RXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Rackspace Stock Options
- Rackspace Technology gets SBTi approval for emissions targets
- Rackspace launches AI agent accelerator on AWS marketplace
- Rackspace Technology and Sema4.ai Launch Industry’s First Scalable Enterprise AI Agent Solution
- # Rackspace study reveals growing gap in AI adoption among businesses
- RXT stock touches 52-week low at $1.06 amid market challenges
- This Union Pacific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Centene (NYSE:CNC), Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC)
- Rackspace stock rating cut to Market Perform by Raymond James
- RXT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
- Rackspace Technology Successfully Migrates Housing Authority of the City of Austin to Microsoft Azure and Microsoft 365, Significantly Improving Operational Resiliency, Business Continuity and Strengt
- Rackspace Technology shares fall as guidance fails to impress
Rango diario
1.34 1.46
Rango anual
1.00 3.41
- Cierres anteriores
- 1.35
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.34
- High
- 1.46
- Volumen
- 2.778 K
- Cambio diario
- 6.67%
- Cambio mensual
- 18.03%
- Cambio a 6 meses
- -14.29%
- Cambio anual
- -40.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B