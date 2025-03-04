通貨 / RNGR
RNGR: Ranger Energy Services Inc Class A
14.34 USD 0.23 (1.63%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RNGRの今日の為替レートは、1.63%変化しました。日中、通貨は1あたり14.04の安値と14.37の高値で取引されました。
Ranger Energy Services Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.04 14.37
1年のレンジ
10.56 18.43
- 以前の終値
- 14.11
- 始値
- 14.34
- 買値
- 14.34
- 買値
- 14.64
- 安値
- 14.04
- 高値
- 14.37
- 出来高
- 513
- 1日の変化
- 1.63%
- 1ヶ月の変化
- 1.63%
- 6ヶ月の変化
- 2.43%
- 1年の変化
- 20.50%
