RNGR: Ranger Energy Services Inc Class A
13.99 USD 0.35 (2.44%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RNGR hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.86 bis zu einem Hoch von 14.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ranger Energy Services Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.86 14.37
Jahresspanne
10.56 18.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.34
- Eröffnung
- 14.30
- Bid
- 13.99
- Ask
- 14.29
- Tief
- 13.86
- Hoch
- 14.37
- Volumen
- 166
- Tagesänderung
- -2.44%
- Monatsänderung
- -0.85%
- 6-Monatsänderung
- -0.07%
- Jahresänderung
- 17.56%
