货币 / RNGR
RNGR: Ranger Energy Services Inc Class A
14.09 USD 0.33 (2.29%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RNGR汇率已更改-2.29%。当日，交易品种以低点14.09和高点14.66进行交易。
关注Ranger Energy Services Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RNGR新闻
日范围
14.09 14.66
年范围
10.56 18.43
- 前一天收盘价
- 14.42
- 开盘价
- 14.32
- 卖价
- 14.09
- 买价
- 14.39
- 最低价
- 14.09
- 最高价
- 14.66
- 交易量
- 558
- 日变化
- -2.29%
- 月变化
- -0.14%
- 6个月变化
- 0.64%
- 年变化
- 18.40%
