RNGR: Ranger Energy Services Inc Class A
14.42 USD 0.18 (1.26%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RNGR за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.24, а максимальная — 14.75.
Следите за динамикой Ranger Energy Services Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.24 14.75
Годовой диапазон
10.56 18.43
- Предыдущее закрытие
- 14.24
- Open
- 14.31
- Bid
- 14.42
- Ask
- 14.72
- Low
- 14.24
- High
- 14.75
- Объем
- 495
- Дневное изменение
- 1.26%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 3.00%
- Годовое изменение
- 21.18%
