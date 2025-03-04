통화 / RNGR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RNGR: Ranger Energy Services Inc Class A
13.77 USD 0.57 (3.97%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RNGR 환율이 오늘 -3.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.77이고 고가는 14.37이었습니다.
Ranger Energy Services Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RNGR News
- 3 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Superior Returns
- 레인저 에너지 서비스 이사, Agee, 62만 7천 달러 상당의 주식 매도
- Ranger Energy Services director Agee sells $627k in shares
- The Best Value Stocks to Buy Now
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Ranger Energy (RNGR) Stock
- Is Ranger Energy Services (RNGR) Stock Undervalued Right Now?
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- New Strong Buy Stocks for September 15th
- NCS Multistage (NCSM) Soars 10.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Ranger Energy Services at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Innovation
- Agee Brett T., director at Ranger Energy, sells $268,986 in shares
- Ranger Energy Posts 52% EPS Jump in Q2
- Ranger Energy Services earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Ranger Energy Services stock jumps after unveiling hybrid electric workover rigs
- Ranger Energy Q2 2025 slides: net income surges as free cash flow doubles
- Ranger Energy develops first hybrid double electric workover rig
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Ranger Energy Services dual lists on NYSE Texas
- Ranger Energy Services Holds 2025 Annual General Meeting
- Ranger Energy Services Shows Signs Of Strength (Rating Upgrade) (NYSE:RNGR)
- Franklin Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary
- Ranger Energy Services, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RNGR)
- Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
13.77 14.37
년간 변동
10.56 18.43
- 이전 종가
- 14.34
- 시가
- 14.30
- Bid
- 13.77
- Ask
- 14.07
- 저가
- 13.77
- 고가
- 14.37
- 볼륨
- 307
- 일일 변동
- -3.97%
- 월 변동
- -2.41%
- 6개월 변동
- -1.64%
- 년간 변동율
- 15.71%
20 9월, 토요일