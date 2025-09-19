クォートセクション
通貨 / RITM-PA
株に戻る

RITM-PA: Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul

25.58 USD 0.06 (0.24%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RITM-PAの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり25.39の安値と25.58の高値で取引されました。

Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
25.39 25.58
1年のレンジ
25.11 25.85
以前の終値
25.52
始値
25.46
買値
25.58
買値
25.88
安値
25.39
高値
25.58
出来高
78
1日の変化
0.24%
1ヶ月の変化
0.91%
6ヶ月の変化
1.31%
1年の変化
1.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K