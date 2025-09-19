Währungen / RITM-PA
RITM-PA: Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul
25.58 USD 0.06 (0.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RITM-PA hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.39 bis zu einem Hoch von 25.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.39 25.58
Jahresspanne
25.11 25.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.52
- Eröffnung
- 25.46
- Bid
- 25.58
- Ask
- 25.88
- Tief
- 25.39
- Hoch
- 25.58
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- 0.91%
- 6-Monatsänderung
- 1.31%
- Jahresänderung
- 1.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K