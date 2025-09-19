KurseKategorien
RITM-PA: Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul

25.58 USD 0.06 (0.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RITM-PA hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.39 bis zu einem Hoch von 25.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
25.39 25.58
Jahresspanne
25.11 25.85
Vorheriger Schlusskurs
25.52
Eröffnung
25.46
Bid
25.58
Ask
25.88
Tief
25.39
Hoch
25.58
Volumen
78
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
0.91%
6-Monatsänderung
1.31%
Jahresänderung
1.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K