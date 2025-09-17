Валюты / RITM-PA
RITM-PA: Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul
25.59 USD 0.10 (0.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RITM-PA за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.59.
Следите за динамикой Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.47 25.59
Годовой диапазон
25.11 25.85
- Предыдущее закрытие
- 25.49
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.59
- Ask
- 25.89
- Low
- 25.47
- High
- 25.59
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 1.35%
- Годовое изменение
- 1.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.