Курс RITM-PA за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.59.

Следите за динамикой Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.