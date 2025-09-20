QuotazioniSezioni
Valute / RITM-PA
Tornare a Azioni

RITM-PA: Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul

25.55 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RITM-PA ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.39 e ad un massimo di 25.57.

Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.39 25.57
Intervallo Annuale
25.11 25.85
Chiusura Precedente
25.58
Apertura
25.56
Bid
25.55
Ask
25.85
Minimo
25.39
Massimo
25.57
Volume
84
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
0.79%
Variazione Semestrale
1.19%
Variazione Annuale
1.19%
20 settembre, sabato