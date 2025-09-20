Valute / RITM-PA
RITM-PA: Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul
25.55 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RITM-PA ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.39 e ad un massimo di 25.57.
Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumul. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.39 25.57
Intervallo Annuale
25.11 25.85
- Chiusura Precedente
- 25.58
- Apertura
- 25.56
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Minimo
- 25.39
- Massimo
- 25.57
- Volume
- 84
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- 0.79%
- Variazione Semestrale
- 1.19%
- Variazione Annuale
- 1.19%
20 settembre, sabato