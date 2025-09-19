クォートセクション
通貨 / RELIW
RELIW: Reliance Global Group Inc - Series A Warrants

0.0350 USD 0.0154 (30.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RELIWの今日の為替レートは、-30.56%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0350の安値と0.0456の高値で取引されました。

Reliance Global Group Inc - Series A Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0350 0.0456
1年のレンジ
0.0176 0.0900
以前の終値
0.0504
始値
0.0361
買値
0.0350
買値
0.0380
安値
0.0350
高値
0.0456
出来高
18
1日の変化
-30.56%
1ヶ月の変化
-30.00%
6ヶ月の変化
78.57%
1年の変化
-42.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K