RELIW: Reliance Global Group Inc - Series A Warrants

0.0402 USD 0.0052 (14.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RELIW a changé de 14.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0402 et à un maximum de 0.0440.

Suivez la dynamique Reliance Global Group Inc - Series A Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0402 0.0440
Range Annuel
0.0176 0.0900
Clôture Précédente
0.0350
Ouverture
0.0440
Bid
0.0402
Ask
0.0432
Plus Bas
0.0402
Plus Haut
0.0440
Volume
6
Changement quotidien
14.86%
Changement Mensuel
-19.60%
Changement à 6 Mois
105.10%
Changement Annuel
-33.66%
20 septembre, samedi