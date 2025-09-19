Währungen / RELIW
RELIW: Reliance Global Group Inc - Series A Warrants
0.0438 USD 0.0088 (25.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RELIW hat sich für heute um 25.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0438 bis zu einem Hoch von 0.0440 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reliance Global Group Inc - Series A Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0438 0.0440
Jahresspanne
0.0176 0.0900
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0350
- Eröffnung
- 0.0440
- Bid
- 0.0438
- Ask
- 0.0468
- Tief
- 0.0438
- Hoch
- 0.0440
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 25.14%
- Monatsänderung
- -12.40%
- 6-Monatsänderung
- 123.47%
- Jahresänderung
- -27.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K