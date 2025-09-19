KurseKategorien
RELIW: Reliance Global Group Inc - Series A Warrants

0.0438 USD 0.0088 (25.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RELIW hat sich für heute um 25.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0438 bis zu einem Hoch von 0.0440 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reliance Global Group Inc - Series A Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0438 0.0440
Jahresspanne
0.0176 0.0900
Vorheriger Schlusskurs
0.0350
Eröffnung
0.0440
Bid
0.0438
Ask
0.0468
Tief
0.0438
Hoch
0.0440
Volumen
4
Tagesänderung
25.14%
Monatsänderung
-12.40%
6-Monatsänderung
123.47%
Jahresänderung
-27.72%
