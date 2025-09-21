Valute / RELIW
RELIW: Reliance Global Group Inc - Series A Warrants
0.0402 USD 0.0052 (14.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RELIW ha avuto una variazione del 14.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0402 e ad un massimo di 0.0440.
Segui le dinamiche di Reliance Global Group Inc - Series A Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0402 0.0440
Intervallo Annuale
0.0176 0.0900
- Chiusura Precedente
- 0.0350
- Apertura
- 0.0440
- Bid
- 0.0402
- Ask
- 0.0432
- Minimo
- 0.0402
- Massimo
- 0.0440
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 14.86%
- Variazione Mensile
- -19.60%
- Variazione Semestrale
- 105.10%
- Variazione Annuale
- -33.66%
21 settembre, domenica