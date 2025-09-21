QuotazioniSezioni
RELIW: Reliance Global Group Inc - Series A Warrants

0.0402 USD 0.0052 (14.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RELIW ha avuto una variazione del 14.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0402 e ad un massimo di 0.0440.

Segui le dinamiche di Reliance Global Group Inc - Series A Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0402 0.0440
Intervallo Annuale
0.0176 0.0900
Chiusura Precedente
0.0350
Apertura
0.0440
Bid
0.0402
Ask
0.0432
Minimo
0.0402
Massimo
0.0440
Volume
6
Variazione giornaliera
14.86%
Variazione Mensile
-19.60%
Variazione Semestrale
105.10%
Variazione Annuale
-33.66%
21 settembre, domenica