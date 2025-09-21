FiyatlarBölümler
Dövizler / RELIW
RELIW: Reliance Global Group Inc - Series A Warrants

0.0402 USD 0.0052 (14.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RELIW fiyatı bugün 14.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0402 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0440 aralığında işlem gördü.

Reliance Global Group Inc - Series A Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0402 0.0440
Yıllık aralık
0.0176 0.0900
Önceki kapanış
0.0350
Açılış
0.0440
Satış
0.0402
Alış
0.0432
Düşük
0.0402
Yüksek
0.0440
Hacim
6
Günlük değişim
14.86%
Aylık değişim
-19.60%
6 aylık değişim
105.10%
Yıllık değişim
-33.66%
21 Eylül, Pazar