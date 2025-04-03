通貨 / PT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PT: Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares
0.94 USD 0.01 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PTの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり0.91の安値と0.98の高値で取引されました。
Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PT News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Pintec to acquire 25% stake in ZIITECH through share exchange
- Portugal's Novo Banco sticks to IPO plan despite market volatility
- Portugal's Novo Banco quarterly profit falls on lower interest margin
- European stock futures rise after reports of German coalition
- European stock futures fall over 2% after Trump's tariff announcement
1日のレンジ
0.91 0.98
1年のレンジ
0.76 1.38
- 以前の終値
- 0.93
- 始値
- 0.92
- 買値
- 0.94
- 買値
- 1.24
- 安値
- 0.91
- 高値
- 0.98
- 出来高
- 203
- 1日の変化
- 1.08%
- 1ヶ月の変化
- -1.05%
- 6ヶ月の変化
- -7.84%
- 1年の変化
- 3.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K