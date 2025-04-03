Moedas / PT
PT: Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares
0.92 USD 0.01 (1.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PT para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.91 e o mais alto foi 0.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PT Notícias
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Pintec to acquire 25% stake in ZIITECH through share exchange
- Portugal's Novo Banco sticks to IPO plan despite market volatility
- Portugal's Novo Banco quarterly profit falls on lower interest margin
- European stock futures rise after reports of German coalition
- European stock futures fall over 2% after Trump's tariff announcement
Faixa diária
0.91 0.98
Faixa anual
0.76 1.38
- Fechamento anterior
- 0.93
- Open
- 0.92
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.91
- High
- 0.98
- Volume
- 147
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- -3.16%
- Mudança de 6 meses
- -9.80%
- Mudança anual
- 1.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh