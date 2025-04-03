Divisas / PT
PT: Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares
0.93 USD 0.01 (1.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PT de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.91, mientras que el máximo ha alcanzado 0.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.91 0.96
Rango anual
0.76 1.38
- Cierres anteriores
- 0.94
- Open
- 0.93
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.91
- High
- 0.96
- Volumen
- 209
- Cambio diario
- -1.06%
- Cambio mensual
- -2.11%
- Cambio a 6 meses
- -8.82%
- Cambio anual
- 2.20%
