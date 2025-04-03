Валюты / PT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PT: Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares
0.94 USD 0.05 (5.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PT за сегодня изменился на -5.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.93, а максимальная — 0.97.
Следите за динамикой Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PT
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Pintec to acquire 25% stake in ZIITECH through share exchange
- Portugal's Novo Banco sticks to IPO plan despite market volatility
- Portugal's Novo Banco quarterly profit falls on lower interest margin
- European stock futures rise after reports of German coalition
- European stock futures fall over 2% after Trump's tariff announcement
Дневной диапазон
0.93 0.97
Годовой диапазон
0.76 1.38
- Предыдущее закрытие
- 0.99
- Open
- 0.93
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Low
- 0.93
- High
- 0.97
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -5.05%
- Месячное изменение
- -1.05%
- 6-месячное изменение
- -7.84%
- Годовое изменение
- 3.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.