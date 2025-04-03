Währungen / PT
PT: Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares
0.92 USD 0.02 (2.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PT hat sich für heute um -2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.91 bis zu einem Hoch von 0.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PT News
Tagesspanne
0.91 0.95
Jahresspanne
0.76 1.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.94
- Eröffnung
- 0.94
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Tief
- 0.91
- Hoch
- 0.95
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -2.13%
- Monatsänderung
- -3.16%
- 6-Monatsänderung
- -9.80%
- Jahresänderung
- 1.10%
