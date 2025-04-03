货币 / PT
PT: Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares
0.92 USD 0.02 (2.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PT汇率已更改-2.13%。当日，交易品种以低点0.91和高点0.93进行交易。
关注Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PT新闻
日范围
0.91 0.93
年范围
0.76 1.38
- 前一天收盘价
- 0.94
- 开盘价
- 0.93
- 卖价
- 0.92
- 买价
- 1.22
- 最低价
- 0.91
- 最高价
- 0.93
- 交易量
- 145
- 日变化
- -2.13%
- 月变化
- -3.16%
- 6个月变化
- -9.80%
- 年变化
- 1.10%
