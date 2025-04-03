Valute / PT
PT: Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares
0.98 USD 0.04 (4.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PT ha avuto una variazione del 4.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.91 e ad un massimo di 1.02.
Segui le dinamiche di Pintec Technology Holdings Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PT News
- Pintec to acquire 25% stake in ZIITECH through share exchange
Intervallo Giornaliero
0.91 1.02
Intervallo Annuale
0.76 1.38
- Chiusura Precedente
- 0.94
- Apertura
- 0.94
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Minimo
- 0.91
- Massimo
- 1.02
- Volume
- 170
- Variazione giornaliera
- 4.26%
- Variazione Mensile
- 3.16%
- Variazione Semestrale
- -3.92%
- Variazione Annuale
- 7.69%
20 settembre, sabato