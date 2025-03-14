通貨 / PRPL
PRPL: Purple Innovation Inc
1.12 USD 0.05 (4.67%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRPLの今日の為替レートは、4.67%変化しました。日中、通貨は1あたり1.06の安値と1.12の高値で取引されました。
Purple Innovation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PRPL News
- Purple Innovation: Between Expansion And Fragile Balance (NASDAQ:PRPL)
- Purple Innovation, Inc. (PRPL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Purple Innovation (PRPL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Purple Innovation Q2 2025 sees revenue drop, stock falls
- Purple Innovation earnings matched, revenue fell short of estimates
- Purple Innovation Shareholders Approve Key Proposals
- Purple Innovation Soars 38% as Company Announces Strategic Review
1日のレンジ
1.06 1.12
1年のレンジ
0.56 1.30
- 以前の終値
- 1.07
- 始値
- 1.08
- 買値
- 1.12
- 買値
- 1.42
- 安値
- 1.06
- 高値
- 1.12
- 出来高
- 430
- 1日の変化
- 4.67%
- 1ヶ月の変化
- -1.75%
- 6ヶ月の変化
- 36.59%
- 1年の変化
- 12.00%
