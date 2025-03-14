Valute / PRPL
PRPL: Purple Innovation Inc
1.04 USD 0.08 (7.14%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRPL ha avuto una variazione del -7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.04 e ad un massimo di 1.14.
Segui le dinamiche di Purple Innovation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRPL News
Intervallo Giornaliero
1.04 1.14
Intervallo Annuale
0.56 1.30
- Chiusura Precedente
- 1.12
- Apertura
- 1.14
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Minimo
- 1.04
- Massimo
- 1.14
- Volume
- 602
- Variazione giornaliera
- -7.14%
- Variazione Mensile
- -8.77%
- Variazione Semestrale
- 26.83%
- Variazione Annuale
- 4.00%
21 settembre, domenica