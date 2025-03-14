Währungen / PRPL
PRPL: Purple Innovation Inc
1.10 USD 0.02 (1.79%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRPL hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.08 bis zu einem Hoch von 1.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Purple Innovation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.08 1.14
Jahresspanne
0.56 1.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.12
- Eröffnung
- 1.14
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Tief
- 1.08
- Hoch
- 1.14
- Volumen
- 204
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- -3.51%
- 6-Monatsänderung
- 34.15%
- Jahresänderung
- 10.00%
