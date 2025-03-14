Валюты / PRPL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRPL: Purple Innovation Inc
1.05 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRPL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.02, а максимальная — 1.07.
Следите за динамикой Purple Innovation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRPL
- Purple Innovation: Between Expansion And Fragile Balance (NASDAQ:PRPL)
- Purple Innovation, Inc. (PRPL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Purple Innovation (PRPL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Purple Innovation Q2 2025 sees revenue drop, stock falls
- Purple Innovation earnings matched, revenue fell short of estimates
- Purple Innovation Shareholders Approve Key Proposals
- Purple Innovation Soars 38% as Company Announces Strategic Review
Дневной диапазон
1.02 1.07
Годовой диапазон
0.56 1.30
- Предыдущее закрытие
- 1.05
- Open
- 1.04
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.02
- High
- 1.07
- Объем
- 369
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -7.89%
- 6-месячное изменение
- 28.05%
- Годовое изменение
- 5.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.