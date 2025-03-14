통화 / PRPL
PRPL: Purple Innovation Inc
1.04 USD 0.08 (7.14%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRPL 환율이 오늘 -7.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.04이고 고가는 1.14이었습니다.
Purple Innovation Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.04 1.14
년간 변동
0.56 1.30
- 이전 종가
- 1.12
- 시가
- 1.14
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- 저가
- 1.04
- 고가
- 1.14
- 볼륨
- 602
- 일일 변동
- -7.14%
- 월 변동
- -8.77%
- 6개월 변동
- 26.83%
- 년간 변동율
- 4.00%
20 9월, 토요일