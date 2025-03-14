Divisas / PRPL
PRPL: Purple Innovation Inc
1.07 USD 0.02 (1.90%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRPL de hoy ha cambiado un 1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.05, mientras que el máximo ha alcanzado 1.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Purple Innovation Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRPL News
Rango diario
1.05 1.13
Rango anual
0.56 1.30
- Cierres anteriores
- 1.05
- Open
- 1.06
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Low
- 1.05
- High
- 1.13
- Volumen
- 463
- Cambio diario
- 1.90%
- Cambio mensual
- -6.14%
- Cambio a 6 meses
- 30.49%
- Cambio anual
- 7.00%
