PPSI: Pioneer Power Solutions Inc

4.45 USD 0.05 (1.11%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PPSIの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり4.43の安値と4.56の高値で取引されました。

Pioneer Power Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.43 4.56
1年のレンジ
2.25 6.89
以前の終値
4.50
始値
4.52
買値
4.45
買値
4.75
安値
4.43
高値
4.56
出来高
141
1日の変化
-1.11%
1ヶ月の変化
18.67%
6ヶ月の変化
50.85%
1年の変化
-4.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K