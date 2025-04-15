Währungen / PPSI
PPSI: Pioneer Power Solutions Inc
4.42 USD 0.03 (0.67%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPSI hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.31 bis zu einem Hoch von 4.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pioneer Power Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.31 4.47
Jahresspanne
2.25 6.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.45
- Eröffnung
- 4.40
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Tief
- 4.31
- Hoch
- 4.47
- Volumen
- 192
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 17.87%
- 6-Monatsänderung
- 49.83%
- Jahresänderung
- -4.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K