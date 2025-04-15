Валюты / PPSI
PPSI: Pioneer Power Solutions Inc
4.49 USD 0.08 (1.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPSI за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.45, а максимальная — 4.64.
Следите за динамикой Pioneer Power Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PPSI
- Pioneer Power secures new contracts across multiple sectors
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- PPSI Earnings: Pioneer Power Solutions Stock Surges 55% on Q2 Results - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Pioneer Power (PPSI) Shares Surge On Q2 Beat And Strong Forecast - Pioneer Power Solutions (NASDAQ:PPSI)
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Pioneer Power Posts 147 Percent Q2 Gain
- Pioneer Pow earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Emerson Electric (EMR) Q3 Earnings Surpass Estimates
- Powell Industries (POWL) Q3 Earnings Top Estimates
- Analysis-Chevron wins Exxon case but loses time, oil and billions
- Pioneer Power secures $10M order from Charging-as-a-Service company
- Powering Ahead: Pioneer Power Secures $10 Million Multi-Year e-Boost Award
- Earnings call transcript: Pioneer Power’s Q1 2025 results miss forecasts
- Pioneer Pow earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Pioneer Power Announces Financial Results for First Quarter 2025
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
4.45 4.64
Годовой диапазон
2.25 6.89
- Предыдущее закрытие
- 4.57
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.45
- High
- 4.64
- Объем
- 321
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- 19.73%
- 6-месячное изменение
- 52.20%
- Годовое изменение
- -3.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.