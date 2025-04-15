Moedas / PPSI
PPSI: Pioneer Power Solutions Inc
4.47 USD 0.03 (0.67%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PPSI para hoje mudou para -0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.45 e o mais alto foi 4.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Pioneer Power Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.45 4.56
Faixa anual
2.25 6.89
- Fechamento anterior
- 4.50
- Open
- 4.52
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.45
- High
- 4.56
- Volume
- 91
- Mudança diária
- -0.67%
- Mudança mensal
- 19.20%
- Mudança de 6 meses
- 51.53%
- Mudança anual
- -3.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh