通貨 / PBYI
PBYI: Puma Biotechnology Inc
4.52 USD 0.18 (4.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PBYIの今日の為替レートは、4.15%変化しました。日中、通貨は1あたり4.37の安値と4.52の高値で取引されました。
Puma Biotechnology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.37 4.52
1年のレンジ
2.32 6.06
- 以前の終値
- 4.34
- 始値
- 4.41
- 買値
- 4.52
- 買値
- 4.82
- 安値
- 4.37
- 高値
- 4.52
- 出来高
- 687
- 1日の変化
- 4.15%
- 1ヶ月の変化
- -10.50%
- 6ヶ月の変化
- 52.70%
- 1年の変化
- 74.52%
