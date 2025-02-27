クォートセクション
通貨 / PBYI
PBYI: Puma Biotechnology Inc

4.52 USD 0.18 (4.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBYIの今日の為替レートは、4.15%変化しました。日中、通貨は1あたり4.37の安値と4.52の高値で取引されました。

Puma Biotechnology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.37 4.52
1年のレンジ
2.32 6.06
以前の終値
4.34
始値
4.41
買値
4.52
買値
4.82
安値
4.37
高値
4.52
出来高
687
1日の変化
4.15%
1ヶ月の変化
-10.50%
6ヶ月の変化
52.70%
1年の変化
74.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K