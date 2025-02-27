Валюты / PBYI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PBYI: Puma Biotechnology Inc
4.52 USD 0.12 (2.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBYI за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.51, а максимальная — 4.72.
Следите за динамикой Puma Biotechnology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PBYI
- PBYI Surges 30% in 3 Months: How Should You Play the Stock?
- Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:PBYI)
- Puma Biotechnology at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Development
- Puma Biotech (PBYI) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Should Value Investors Buy Puma Biotechnology (PBYI) Stock?
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Should Value Investors Buy Puma Biotechnology (PBYI) Stock?
- Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- PBYI's Q2 Earnings Beat Estimates, Nerlynx Sales Drive Revenues
- Puma Biotechnology Q2 2025 slides: NERLYNX revenue grows 14% quarter-over-quarter
- Puma (PBYI) Q2 Revenue Rises 11%
- Puma Biotech (PBYI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Cesano sells Puma biotechnology shares worth $90,909
- Add These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
- Are Investors Undervaluing Puma Biotechnology (PBYI) Right Now?
- Puma biotechnology CFO Nougues sells $33649 in stock
- Puma biotechnology SVP Hunt sells $27624 in stock
- Puma Biotechnology: Updated Timelines And A Resurgence In Sentiment (NASDAQ:PBYI)
- Puma Biotechnology Reports Inducement Awards Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Puma Biotechnology: Limited Near-Term Upside, Uncertain Pipeline Potential
- Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Puma Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PBYI)
- Puma Biotech stock rises as Q4 earnings surpass expectations
Дневной диапазон
4.51 4.72
Годовой диапазон
2.32 6.06
- Предыдущее закрытие
- 4.64
- Open
- 4.67
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- Low
- 4.51
- High
- 4.72
- Объем
- 1.295 K
- Дневное изменение
- -2.59%
- Месячное изменение
- -10.50%
- 6-месячное изменение
- 52.70%
- Годовое изменение
- 74.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.