PBYI: Puma Biotechnology Inc
4.49 USD 0.03 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBYI hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.49 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Puma Biotechnology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PBYI News
- PBYI Surges 30% in 3 Months: How Should You Play the Stock?
- Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:PBYI)
- Puma Biotechnology at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Development
- Puma Biotech (PBYI) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Should Value Investors Buy Puma Biotechnology (PBYI) Stock?
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Should Value Investors Buy Puma Biotechnology (PBYI) Stock?
- Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- PBYI's Q2 Earnings Beat Estimates, Nerlynx Sales Drive Revenues
- Puma Biotechnology Q2 2025 slides: NERLYNX revenue grows 14% quarter-over-quarter
- Puma (PBYI) Q2 Revenue Rises 11%
- Puma Biotech (PBYI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Cesano sells Puma biotechnology shares worth $90,909
- Add These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
- Are Investors Undervaluing Puma Biotechnology (PBYI) Right Now?
- Puma biotechnology CFO Nougues sells $33649 in stock
- Puma biotechnology SVP Hunt sells $27624 in stock
- Puma Biotechnology: Updated Timelines And A Resurgence In Sentiment (NASDAQ:PBYI)
- Puma Biotechnology Reports Inducement Awards Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Puma Biotechnology: Limited Near-Term Upside, Uncertain Pipeline Potential
- Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Puma Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PBYI)
- Puma Biotech stock rises as Q4 earnings surpass expectations
Tagesspanne
4.49 4.63
Jahresspanne
2.32 6.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.52
- Eröffnung
- 4.56
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Tief
- 4.49
- Hoch
- 4.63
- Volumen
- 385
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- -11.09%
- 6-Monatsänderung
- 51.69%
- Jahresänderung
- 73.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K