OZK: Bank OZK
53.13 USD 1.17 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OZKの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり51.90の安値と53.30の高値で取引されました。
Bank OZKダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
51.90 53.30
1年のレンジ
35.74 53.66
- 以前の終値
- 51.96
- 始値
- 52.09
- 買値
- 53.13
- 買値
- 53.43
- 安値
- 51.90
- 高値
- 53.30
- 出来高
- 2.181 K
- 1日の変化
- 2.25%
- 1ヶ月の変化
- 2.41%
- 6ヶ月の変化
- 22.99%
- 1年の変化
- 24.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K