KurseKategorien
Währungen / OZK
Zurück zum Aktien

OZK: Bank OZK

52.50 USD 0.63 (1.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OZK hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.10 bis zu einem Hoch von 53.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank OZK-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OZK News

Tagesspanne
52.10 53.41
Jahresspanne
35.74 53.66
Vorheriger Schlusskurs
53.13
Eröffnung
53.13
Bid
52.50
Ask
52.80
Tief
52.10
Hoch
53.41
Volumen
1.453 K
Tagesänderung
-1.19%
Monatsänderung
1.20%
6-Monatsänderung
21.53%
Jahresänderung
23.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K