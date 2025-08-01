Währungen / OZK
OZK: Bank OZK
52.50 USD 0.63 (1.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OZK hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.10 bis zu einem Hoch von 53.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank OZK-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OZK News
Tagesspanne
52.10 53.41
Jahresspanne
35.74 53.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.13
- Eröffnung
- 53.13
- Bid
- 52.50
- Ask
- 52.80
- Tief
- 52.10
- Hoch
- 53.41
- Volumen
- 1.453 K
- Tagesänderung
- -1.19%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- 21.53%
- Jahresänderung
- 23.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K