OZK: Bank OZK
51.20 USD 0.63 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OZK за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.58, а максимальная — 51.86.
Следите за динамикой Bank OZK. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OZK
Дневной диапазон
50.58 51.86
Годовой диапазон
35.74 53.66
- Предыдущее закрытие
- 51.83
- Open
- 51.86
- Bid
- 51.20
- Ask
- 51.50
- Low
- 50.58
- High
- 51.86
- Объем
- 1.758 K
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- 18.52%
- Годовое изменение
- 20.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.