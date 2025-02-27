通貨 / OSUR
OSUR: OraSure Technologies Inc
3.30 USD 0.01 (0.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OSURの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり3.28の安値と3.35の高値で取引されました。
OraSure Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OSUR News
1日のレンジ
3.28 3.35
1年のレンジ
2.36 4.58
- 以前の終値
- 3.29
- 始値
- 3.32
- 買値
- 3.30
- 買値
- 3.60
- 安値
- 3.28
- 高値
- 3.35
- 出来高
- 941
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- 0.92%
- 6ヶ月の変化
- -1.79%
- 1年の変化
- -22.17%
