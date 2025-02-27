Валюты / OSUR
OSUR: OraSure Technologies Inc
3.22 USD 0.01 (0.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSUR за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.17, а максимальная — 3.30.
Следите за динамикой OraSure Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.17 3.30
Годовой диапазон
2.36 4.58
- Предыдущее закрытие
- 3.23
- Open
- 3.23
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Low
- 3.17
- High
- 3.30
- Объем
- 752
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -1.53%
- 6-месячное изменение
- -4.17%
- Годовое изменение
- -24.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.