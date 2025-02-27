Valute / OSUR
OSUR: OraSure Technologies Inc
3.38 USD 0.08 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OSUR ha avuto una variazione del 2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.26 e ad un massimo di 3.39.
Segui le dinamiche di OraSure Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.26 3.39
Intervallo Annuale
2.36 4.58
- Chiusura Precedente
- 3.30
- Apertura
- 3.31
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Minimo
- 3.26
- Massimo
- 3.39
- Volume
- 1.069 K
- Variazione giornaliera
- 2.42%
- Variazione Mensile
- 3.36%
- Variazione Semestrale
- 0.60%
- Variazione Annuale
- -20.28%
21 settembre, domenica