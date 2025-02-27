QuotazioniSezioni
Valute / OSUR
OSUR: OraSure Technologies Inc

3.38 USD 0.08 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OSUR ha avuto una variazione del 2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.26 e ad un massimo di 3.39.

Segui le dinamiche di OraSure Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
3.26 3.39
Intervallo Annuale
2.36 4.58
Chiusura Precedente
3.30
Apertura
3.31
Bid
3.38
Ask
3.68
Minimo
3.26
Massimo
3.39
Volume
1.069 K
Variazione giornaliera
2.42%
Variazione Mensile
3.36%
Variazione Semestrale
0.60%
Variazione Annuale
-20.28%
21 settembre, domenica