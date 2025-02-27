Devises / OSUR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OSUR: OraSure Technologies Inc
3.38 USD 0.08 (2.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OSUR a changé de 2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.26 et à un maximum de 3.39.
Suivez la dynamique OraSure Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSUR Nouvelles
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Exclusive-Altai Capital lays groundwork for board fight at OraSure Technologies, sources say
- OraSure (OSUR) Q2 Revenue Falls 43%
- OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: OraSure Q2 2025 results show mixed performance
- OraSure Technologies (OSUR) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- OraSure Technologies: An Asymmetric Bet (NASDAQ:OSUR)
- OraSure stock rises following Regeneron’s 23andMe acquisition
- OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.26 3.39
Range Annuel
2.36 4.58
- Clôture Précédente
- 3.30
- Ouverture
- 3.31
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Plus Bas
- 3.26
- Plus Haut
- 3.39
- Volume
- 1.069 K
- Changement quotidien
- 2.42%
- Changement Mensuel
- 3.36%
- Changement à 6 Mois
- 0.60%
- Changement Annuel
- -20.28%
20 septembre, samedi