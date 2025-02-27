통화 / OSUR
OSUR: OraSure Technologies Inc
3.38 USD 0.08 (2.42%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OSUR 환율이 오늘 2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.26이고 고가는 3.39이었습니다.
OraSure Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.26 3.39
년간 변동
2.36 4.58
- 이전 종가
- 3.30
- 시가
- 3.31
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- 저가
- 3.26
- 고가
- 3.39
- 볼륨
- 1.069 K
- 일일 변동
- 2.42%
- 월 변동
- 3.36%
- 6개월 변동
- 0.60%
- 년간 변동율
- -20.28%
20 9월, 토요일