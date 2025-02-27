货币 / OSUR
OSUR: OraSure Technologies Inc
3.30 USD 0.08 (2.48%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OSUR汇率已更改2.48%。当日，交易品种以低点3.22和高点3.40进行交易。
关注OraSure Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSUR新闻
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Exclusive-Altai Capital lays groundwork for board fight at OraSure Technologies, sources say
- OraSure (OSUR) Q2 Revenue Falls 43%
- OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: OraSure Q2 2025 results show mixed performance
- OraSure Technologies (OSUR) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- OraSure Technologies: An Asymmetric Bet (NASDAQ:OSUR)
- OraSure stock rises following Regeneron’s 23andMe acquisition
- OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.22 3.40
年范围
2.36 4.58
- 前一天收盘价
- 3.22
- 开盘价
- 3.23
- 卖价
- 3.30
- 买价
- 3.60
- 最低价
- 3.22
- 最高价
- 3.40
- 交易量
- 740
- 日变化
- 2.48%
- 月变化
- 0.92%
- 6个月变化
- -1.79%
- 年变化
- -22.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值