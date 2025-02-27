Währungen / OSUR
OSUR: OraSure Technologies Inc
3.30 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OSUR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.26 bis zu einem Hoch von 3.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die OraSure Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.26 3.33
Jahresspanne
2.36 4.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.30
- Eröffnung
- 3.31
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Tief
- 3.26
- Hoch
- 3.33
- Volumen
- 246
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.92%
- 6-Monatsänderung
- -1.79%
- Jahresänderung
- -22.17%
